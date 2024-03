Europee | Benigni FI a Notizie com | “Siamo aperti a Lega e FdI | ma mai al tavolo con forze estremiste”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 25 marzo 2024) “I sondaggi dicono che il Ppe sarà di nuovo il primo partito europeo alle prossime elezioni. See i conservatori di Meloni decideranno di far parte della maggioranza, ben venga”. Forza Italia giocherà la sua partita, forte della crescita ottenuta in termini percentuali in quest’ultimo anno e che si è concretizzata con le percentuali di voto ottenute alle prime tornate elettorali delle regionali. Ai nostri microfoni il deputato azzurro Stefano, vice di Antonio Tajani, analizza la situazione attuale in vista del voto per l’Europarlamento. “Se latra due mesi deciderà di far parte della nuova maggioranza che si comporrà in seguito alle, necontenti. Credo che Meloni si stia relazionando bene con l’Europa, penso alla visita in Egitto con Ursula von der Leyen per stipulare i ...