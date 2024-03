Euphoria | secondo un rumor la terza stagione sarebbe stata cancellata!

(Di lunedì 25 marzo 2024) Le riprese delladella serie televisiva drammatico adolescenzialero dovute iniziare a maggio, maalcune informazioni trapelate, quei piani sono stati accantonati.3 potrebbe essereaddirittura. Ecco cosa sappiamo. Un articolo sul sito web di intrattenimento World of Reel afferma che la3 di“non ci sarà. Avevano intenzione di girarlo quest’estate, ma tutti i piani sono andati a monte e venerdì hanno detto al cast che avrebbero potuto liberare i loro calendari per altri progetti“.è sempreuna serie seguitissima dal pubblico e sia la prima che la secondahanno ...

Euphoria, ufficiale: HBO posticipa la Stagione 3 a "data da destinarsi" - HBO ha reso noto che Sam Levinson è ancora più che intenzionato a realizzare la nuova stagione Dopo il rumor sulla cancellazione di Euphoria di questa mattina, HBO ha annunciato ufficialmente che la ...movieplayer

Euphoria è stato cancellato da HBO La stagione 3 è sospesa - Euphoria è stato cancellato HBO ha posticipato la stagione 3: gli attori sono liberi di prendere altri impegni lavorativi ...daninseries

Euphoria, brutte notizie per i fan in attesa della terza stagione - Sono passati almeno due anni dalla notizia del rinnovo per una terza stagione di una delle serie tv HBO più fortunate degli ultimi tempi, ma l'attesa non ...ciakmagazine