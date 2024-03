Euphoria | HBO conferma che la terza stagione è posticipata a data da destinarsi

(Di lunedì 25 marzo 2024) Quello su cui viaggia ladinon è un treno che arriverà in orario. Le sceneggiature sono ancora in fase di scrittura. L’annuncio arriva dopo la notizia secondo cui3 sarebbe stata definitivamente cancellata. “Resta l’impegno della HBO e di Sam Levinson per la realizzazione di unaeccezionale“, ha detto a Variety un portavoce della HBO e ha aggiunto: “Nel frattempo, stiamo consentendo al nostro cast molto richiesto di cogliere altre opportunità“. La produzione era stata ritardi molto, in parte a causa degli scioperi di Hollywood e della morte, nel luglio 2023, di Angus Cloud, che ha interpretato lo spacciatore locale Fez. Lo show ha anche lanciato la maggior parte del cast (che comprende Zendaya, Jacob Elordi, Sydney ...

l’uscita di Euphoria 3 è stata posticipata a tempo indeterminato; lo ha annunciato HBO con uno scarno e nebuloso comunicato, in risposta a un report anonimo, circolante tra gli addetti ai lavori, in ... (cinemaserietv)

Euphoria: la terza stagione non arriverà a breve, posticipate le riprese - Cattive notizie per i fan dell’acclamata serie Euphoria che, forte del successo delle prime due stagioni, era stata tempo fa rinnovata per una terza. La lunga attesa, però, non verrà ripagata molto ...drcommodore

Euphoria: le riprese della terza stagione sono state rinviate - La terza stagione di Euphoria ha subito una battuta d'arresto: le riprese dell'attesissima prossima stagione del dramma ...cinefilos

Camere separate: Josh O’Connor in trattative per il nuovo film di Luca Guadagnino - Secondo quanto riportato da Variety in esclusiva, Josh O'Connor è in trattative per recitare nel nuovo film di Luca Guadagnino “Separate Rooms”.filmpost