Euphoria 3 Stagione cancellata?

(Di lunedì 25 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Un futuro incerto: Un’ombra di incertezza avvolge la terzadi “”, la serie HBO di Sam Levinson che ha conquistato il pubblico con la sua cruda rappresentazione dell’adolescenza. Voci insistenti, riportate da diverse fonti vicine alla produzione, parlano di una possibile cancellazione del progetto, lasciando fan e cast in una situazione di sospensione.: la terzaè davvero? Le prime avvisaglie: La notizia, lanciata da World of Reel, ha fatto tremare i fan della serie. Secondo il sito, la terzanon vedrebbe la luce, nonostante i piani iniziali di iniziare le riprese entro l’estate. Il cast sarebbe stato informato della decisione e liberato dagli ...

