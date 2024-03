Etrusca | continua la corsa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Terza vittoria consecutiva per la PatrieBasket San Miniato che espugna 69-71 il parquet varesino del Basket 7 Laghi Gazzada. Una partita non bella, ma lottata dove l’importante era fare risultato perre la striscia positiva di questa fase Gold-in valevole per l’accesso ai play-off. Primo quarto equilibrato con canestri da ambo le parti e il tabellone segna 16-16. Nella seconda frazione l’passa al comando e centra un vantaggio di 11 punti nei primi 5 minuti di gioco tanto da dare l’impressione di portar via la vittoria con facilità. Invece i rivali assottigliano il gap portandosi a -6. Poi alla ripresa del match i lombardi non solo raggiungono i toscani, ma riescono a passare addirittura in vantaggio. Finale combattuto azione dopo azione e negli ultimi 3 minuti i ragazzi di coach Martelloni riescono a ...