Esplorando il futuro | convegno sull’intelligenza artificiale al Liceo “Manzoni” di Caserta

(Di lunedì 25 marzo 2024). Un viaggio nell’affascinante mondo dell’Intelligenzaattende gli studenti dell’indirizzo scientifico del” diil giorno 26 marzo. La giornata di studi – organizzata in collaborazione con il Lions ClubReal Sito di San Leucio, che da anni lavora in sinergia col Campus, al fine di promuovere l’educazione, la consapevolezza e l’azione sociale – si terrà il prossimo martedì, alle ore 9.30, nell’Aula Magna dell’Istituto. L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali della D.S. Adele Vairo, del Dott. Antonio La Rocca-Presidente del Lions ClubReal Sito di San Leucio, dell’Ing. Mauro Sellitto-Presidente Lions Club International Dist. 108YA e sarà moderato dal Prof. Giuseppe Porzio, docente del ...

Esplorando l’Eccellenza : AMD Radeon Pro W7700 , la Scheda Grafica per Workstation del Futuro L’evoluzione nell’ambito delle schede grafiche per Workstation ha un nuovo protagonista: l’AMD Radeon Pro ... (windows8.myblog)

CASERTA - Esplorando il futuro: convegno sull'Intelligenza Artificiale al Liceo Manzoni - 17:03:12 CASERTA. Un viaggio nell'affascinante mondo dell'Intelligenza Artificiale attende gli studenti dell’indirizzo scientifico del Liceo “Manzoni” di Caserta il giorno 26 marzo. La giornata di st ...casertafocus

Milan: il futuro di Pioli in quattro mosse - I quattro elementi determinanti che influenzeranno la decisione sul futuro di Stefano Pioli al Milan: dai risultati in campionato.newsmondo

Esplorando gli incentivi del Governo italiano per i veicoli elettrici. Capire gli ibridi e gli ibridi plug-in - In un'epoca in cui le preoccupazioni ambientali sono più pressanti che mai, l'Italia si sta orientando verso un futuro più ...autoappassionati