Ernie Hudson e il trattamento ingiusto rispetto agli altri Ghostbusters | “Sono stato pagato di meno”

(Di lunedì 25 marzo 2024) La star della saga di, ha parlato in un’intervista del suo ruolo nella serie e soprattutto delricevuto durante gli anni Ottanta nei film originali.è apparso nel ruolo di Winston Zeddemore in cinque film di, a partire dall’originale del 1984, il sequel del 1989,: Afterlife del 2021 e– Minaccia glaciale, uscito venerdì negli USA e in arrivo da noi l’11 aprile. L’attore è apparso anche nel reboot al femminile del 2016, anche se interpretando un personaggio diverso. Il ruolo di Winston Zeddemore, che inizialmente eraofferto a Eddie Murphy, fu secondo quanto si dice notevolmente ridotto dubito prima dell’inizio delle ...

