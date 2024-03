Energia | Meloni | ‘Sud potenziale enorme produttore di fonti green’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – "Oggi l'Europa ha un problema di approvvigionamento energetico, si guarda adipulita: il Mezzogiorno d'Italia è undipulita". Così la premier Giorgia, a Campobasso per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Molise.La crisi innescata dall'invasione in Ucraina, ha rimarcato la presidente del Consiglio ribadendo che da una crisi possono nascere nuove opportunità, "ci ha portato a rivedere i nostri accordi, a diversificare la produzione energetica, nel Sud Italia, con i giusti investimenti sulla produzione dipulita, noi possiamo costruire il futuro e un pezzo di strategia del Paese".