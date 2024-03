(Di lunedì 25 marzo 2024) La significativa lettera del giovane campione brasilianoal fratellino, in cui ripercorre i sacrifici dei suoi genitori e la sua passione per il calcio che ha salvato tutti loro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.52: La giapponese Kaori Sakamoto totalizza un punteggio di 73.29 (37.71+35.58) che significa quarto posto provvisorio! Anche qui sorpresa in ... (oasport)

Endrick sa quali sono le cose da non dimenticare: “Mamma piangeva in bagno, papà dormiva allo stadio” - La significativa lettera del giovane campione brasiliano Endrick al fratellino, in cui ripercorre i sacrifici dei suoi genitori e la sua passione per il ...fanpage

Inghilterra-Belgio: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming - Tornano le amichevoli internazionali, con la sfida tra Inghilterra e Belgio. La squadra di Southgate, che ha perso sabato sera contro il Brasile (gol di Endrick),.calciomercato

"Neuer Pelé": Brasilien feiert Wunderkind Endrick - Jungstar Endrick verzückt Brasiliens Fußball-Nationalmannschaft - nicht nur wegen seines Rekordtores im Wembley-Stadion. Real Madrid darf sich freuen.gmx