Emiliano | “A casa della sorella del boss? Se Decaro non ricorda possibile non ci fosse”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 25 marzo 2024) (Adnkronos) – "Noi abbiamo deciso di istituire la ztl a Bari Vecchia e io e Antonio (ndr), più Antonio di me, abbiamo girato per Bari vecchia in lungo e in largo per spiegare le ragioni del provvedimento. In una di queste occasioni ho certamente parlato con la signora Capriati". Lo afferma, in un'intervista al L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.