Emergenza cinghiali | nel tarantino entrano in azione cento selecontrollori Cacciatori esperti

(Di lunedì 25 marzo 2024) Di seguito il comunicato: Sono partite le attività dei “” in provincia di Taranto per conto dell’ATC (l’Ambito Territoriale di Caccia), l’ente preposto, tra le altre cose, alla gestione della caccia programmata della fauna stanziale. Le aree coinvolte sono tutte quelle venabili, fatta eccezione per i cosiddetti “Siti Rete Natura 2000” che, ad oggi, risultano interdetti dalla Regione Puglia. Queste misure di contenimento della specie suina che negli ultimi tempi ha causato notevoli danni alle persone, agli animali e alle colture sono state rese possibili in quanto rientranti tra le attività previste dall’Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 5 del 24 agosto 2023 “Misure di controllo ed eradicdella Peste Suina Africana” e dal successivo Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) della Regione Puglia, ...

