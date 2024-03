Emergenza cinghiali in provincia di Taranto |   l’Ambito Territoriale di Caccia ATC avvia il piano di controllo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoSono partite le attività dei “seleri” indiper conto dell’ATC (di), l’ente preposto, tra le altre cose, alla gestione dellaprogrammata della fauna stanziale. Le aree coinvolte sono tutte quelle venabili, fatta eccezione per i cosiddetti “Siti Rete Natura 2000” che, ad oggi, risultano interdetti dalla Regione Puglia. Queste misure di contenimento della specie suina che negli ultimi tempi ha causato notevoli danni alle persone, agli animali e alle colture sono state rese possibili in quanto rientranti tra le attività previste dall’Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 5 del 24 agosto 2023 “Misure died eradicazione della ...

