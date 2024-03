Emergenza casa | la Toscana approva il piano regionale da 90 milioni | in che cosa consiste e dove vanno i fondi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Firenze, 26 marzo 2024 – Un totale di 90di euro per affrontare l’abitativa. Li ha stanziati la Regione, attraverso ilper lato dalla giunta su proposta dell’assessora Serena Spinelli. “Si tratta di un intervento essenziale per le nostre comunità – ha sottolineato il presidente della, Eugenio Giani –. Di fronte a una domanda così forte abbiamo deciso di finanziarlo immediatamente, supplendo aistatali che sono venuti meno, e costruendo azioni per gli anni a venire con un rapporto sinergico con gli enti gestori”. Al centro delci sono due interventi nuovi, ai quali sono stati destinati 40di euro, con l’obiettivo di incrementare il patrimonio ...