Emergenza casa | dalla Regione arrivano 150 nuovi alloggi

(Di lunedì 25 marzo 2024) Firenze, 25 marzo 2024 – La politica per ladellaToscana riparte da un maxi piano da 90 milioni. Risorse che consentiranno di realizzare 150ex novo, il ripristino di 500 appartamenti popolari attualmente sfitti, e il finanziamento di interventi già programmati per la realizzazione di ulteriori 700 nuove unità abitative di edilizia residenziale. Il piano approvatogiunta, su proposta dell'assessora alle Politiche sociali, Serena Spinelli, nascevolontà di concentrare gli sforzi sulla questione abitativa, reputata cruciale per arginare povertà e marginalità. Il pacchetto prevede 65 milioni, che sono già a disposizione, per il recupero disociali a disposizione dei comuni e da altri 93 milioni stanziati dal piano ...