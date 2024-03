Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato per un uomo? Ecco finalmente la verità sul litigio

(Di lunedì 25 marzo 2024) Perché? Negli anni sono state diverse le teorie in merito, maora è uscita la: cosa è successo?– rispettivamente la Velina mora e la Velina bionda di Striscia la Notizia – sono state amiche per anni; si sono conosciute proprio grazie alla...

Maddalena Corvaglia , nel cast dell’undicesima edizione di Pechino Express (in coppia con Barbara Petrillo), è tornata a parlare del suo rapporto con Elisabetta Canalis . La longeva amicizia tra le ex ... (isaechia)

Elisabetta Canalis e Corvaglia, lite per un uomo Ora parla Maddalena - L'ex Velina bionda di Striscia la notizia è tornata a parlare della lite con la sua ex amica e collega nonché testimone di nozze ...corrieredellosport

Maddalena Corvaglia e la separazione da Stef Burns: "A volte l'avrei strozzato. È stato allucinante" - La modella ha raccontato la scelta di trasferirsi in Spagna con la figlia, nata dall'amore per l'ex marito con cui all'inizio i rapporti non sono stati semplici ...today

La lite tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis è dovuta a un uomo La bionda showgirl interviene e svela la verità - Ma non solo, perché c’è stato spazio per discutere anche dell’amicizia finita con Elisabetta Canalis. Le due erano inseparabili in passato, poi qualcosa sembra essersi rotto per sempre. E non hanno ...novella2000