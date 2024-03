Eliminato Grande Fratello 25 marzo | la finale | Sergio D’Ottavi | Letizia Petris e Greta Rossetti | risultati sondaggi

(Di lunedì 25 marzo 2024), cosa dicono ie chi uscirà dalla Casa più spiata d’Italia traD' Ottavi,? Il concorrente salvo gareggerà per lamentre gli altri due verranno ufficialmente eliminati.25Nel corso della nuova puntata di stasera, lunedì 25, assisteremo ad una doppia eliminazione del: chi avrà la peggio? Secondo iil concorrente che volerà insaràD' Ottavi: ...

Tennis: Atp Miami, Sinner soffre ma batte Griekspoor - Due ore abbondanti di sofferenza, intervallate da 50' di stop per la pioggia. Ma alla fine Jannick Sinner è riuscito ad avere la meglio - per la quarta volta in altrettanti incroci - su Tallon ...ansa

Sergio D'Ottavi trova la sorpresa di Federico Massaro. Perla Vatiero: «Ma veramente». Di cosa si tratta - Mancano poche ora alla fine di questa edizione del Grande Fratello e i concorrenti rimasti in casa si stanno gidendo gli ultimi istanti insieme e stanno rivivendo le emozioni vissute in questi lunghi.leggo

Champions League, la UEFA elimina le palline dei sorteggi - La UEFA sta valutando l'eliminazione delle tradizionali palline per i sorteggi della nuova Champions League È un'ipotesi che emerge dal regolamento.ilbianconero