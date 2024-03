Elezioni Senegal | il candidato dell’opposizione Faye è in vantaggio

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nella giornata di ieri, circa 7,3 milioni di cittadiniesi si sono recati alle urne per scegliere il quinto presidente della Repubblica, appena la dodicesima elezione del loro capo di Stato, a partire dall’ottenimento dell’indipendenza dalla Francia nel 1960. Un processo elettorale che, questa volta, si è svolto in un contesto segnato da una terribile L'articolo proviene da Il Difforme.

Il 24 o il 31 marzo si svolgeranno in Senegal le elezioni presidenziali , che potrebbero mettere fine alla crisi politica in corso, aggravata da un precedente rinvio dello scrutinio, hanno ... (internazionale)

Si sono concluse le Elezioni presidenziali in Senegal e il candidato dell’opposizione Bassirou Diomaye Faye , sostenuto dall’ex leader dell’opposizione Ousmane Sonko, a cui è stati impedito di ... (periodicodaily)

Presidenziali in Senegal, l’oppositore Diomaye in testa a Dakar - Il candidato di opposizione Bassirou Diomaye Faye è il più votato a Dakar: lo indicano risultati parziali diffusi dall'Agence de presse Senegalaise (Aps) ...dire

Senegal, in vantaggio Faye il candidato dell'opposizione alle Elezioni presidenziali - Bassirou Diomaye Faye, candidato del partito Pastef, è avanti nello spoglio delle Elezioni presidenziali in Senegal. Martedì i risultati ufficiali per capire se si andrà al ballottaggio con il candida ...it.euronews

Questi bond emergenti rischiano oggi un’apertura dolorosa - Attenzione ai bond emergenti in questa fase turbolenta per la geopolitica, e non solo. Oggi possibili vendite ai danni dei titoli Senegalesi.investireoggi