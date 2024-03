Elezioni Senegal | coalizione governo | si andrà al secondo turno

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ladidelche sostiene il candidato presidenziale Amadou Ba si dice certa che ci sarà un voto al, dopo che alcuni candidati si sono congratulati con l'avversario Bassirou Diomaye Faye per la sua vittoria al primo. "Alla luce dei risultati riportati dai nostri esperti - dicono - siamo certi che, nella peggiore delle ipotesi, ci troveremo al" ha dichiarato in un comunicato il management della campagna di Amadou Ba, accusando il campo di Faye di un tentativo di "manipolazione" del voto.

Il Senegal fissa la data delle elezioni dopo le proteste Il presidente Senegal ese Macky Sall ha programmato le elezioni presidenziali del paese per il 24 marzo, ha dichiarato il governo in una nota. ... (newsnosh)

Il 24 o il 31 marzo si svolgeranno in Senegal le elezioni presidenziali , che potrebbero mettere fine alla crisi politica in corso, aggravata da un precedente rinvio dello scrutinio, hanno ... (internazionale)

Elezioni in Senegal: gli elettori scelgono un nuovo presidente dopo una crisi politica - Scritto da Thomas Nnadi a Ndiaganyaw e Natasha Botti a Londranotizie della BBC24 marzo 2024, 00:06 GMTAggiornato 2 ore faCommenta la foto, Sette milioni ...gossipitaliano

Elezioni presidenziali in Senegal, si vota dopo la crisi politica/ I candidati sono 17: esito incerto - Elezioni Presidenziali in Senegal in corso, si va al voto dopo il rinvio per la crisi politica: i candidati sono 17, c'è anche una donna ...ilsussidiario

I Senegalesi in gran numero alle urne per eleggere il presidente - I Senegalesi si sono presentati oggi in gran numero ai seggi elettorali per eleggere il loro quinto presidente in una votazione con un risultato del tutto imprevedibile dopo tre anni di disordini e cr ...ansa