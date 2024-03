Elezioni in Senegal | Faye avanti nei primi spogli Cosa può significare la sua vittoria

(Di lunedì 25 marzo 2024) È in corso inil conteggio dei voti al termine del primo turno dellepresidenziali. Irisultati danno in vantaggio il candidato antisistema Bassirou Diomayeal candidato sostenuto dal governo Amadou Ba

