Elezioni europee | Meloni dice che ECR non farà mai un accordo con i Socialisti

(Di lunedì 25 marzo 2024) Giorgia, alle domande dei cronisti sugli attacchi rivolti da Marine Le Pen e da esponenti della Lega sul supporto a Ursula von der Leyen dopo le prossime, ha chiarito: "se c'è una che non ha mai governato e non governerà mai con la sinistra si chiama Giorgia

Con l’avvicinarsi delle Elezioni europee previste per il 9 giugno, l’interesse si concentra non soltanto sull’affluenza degli elettori ma anche sulle dinamiche interne dei partiti e sulle potenziali ... (nicolaporro)

Elezioni europee, Marco Falcone (FI) avvia campagna per il voto - «Siamo in campo con Forza Italia per portare in Europa la nostra cultura del fare, nell’interesse della Sicilia e di tutta la circoscrizione insulare», ...sicilianews24

Italia Viva, +Europa e Partito socialista italiano insieme in Europa e a Reggio - REGGIO EMILIA – In attesa di un’ufficializzazione da Roma della lista di scopo per le Elezioni europee, ispirata agli Stati Uniti d’Europa, Italia Viva, +Europa e Partito socialista italiano conferman ...reggionline

Meloni sulle europee: «Non governerò mai con la sinistra - La premier «Il tema non è il presidente della commissione Ue ma la maggioranza che lo sostiene». In questo modo sembra escludere un allargamento a destra dell’attuale maggioranza che appoggia von der ...corriere