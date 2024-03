Elezioni Amministrative | PD Napoli impegnato nella costruzione di alleanze progressiste

(Di lunedì 25 marzo 2024). Annunziata e Dinacci: Né veti, né pregiudizi se si credde in alternativa alla destra In vista delleil PD Metropolitano si muove versonel campo progressista. Lo spiegano in una comunicazione ai media il Segretario Giuseppe Annunziata e il Preseidente Francesco Dinacci in una nota congiunta rilasciata ai media. Di seguito la dichiarazione. “Il PD Metropolitano èin queste settimanediin tutti i principali Comuni al votoprossima tornata amministrativa. Bisogna coinvolgere tutte le forze democratiche, di sinistra, ambientaliste, riformiste e moderate che intendono costruire progetti ...

