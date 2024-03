Eleonora Giorgi | l’annuncio è straziante | “Ho un po’ di paura”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Personaggi tv. “Ho”, nuova operazione chirurgica per– “Ho un po’ di”. Cosìche sta combattendo contro un tumore al pancreas e che domani, martedì 26 marzo 2024, si sottoporrà a un’operazione. “Ho avuto la fortuna nella vita di non conoscere quasi gli ospedali. Ora ho questa super-operazione, ringrazio Dio, i medici e la scienza che l’hanno resa possibile”, ha detto l’attrice in collegamento con «Verissimo». (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “C’è dolore”, Rebecca Staffelli e l’imprevisto a poche ore dalla finale: cosa le è successo Leggi anche: Fedez trasloca nella nuova casa, ma c’è un dettaglio su Chiara, nuova operazione: “Ho un po’ di ...

