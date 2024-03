Edoardo Ginevra | la rivoluzione bancaria nell’ottica di Banco BPM

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 25 marzo 2024)Condirettore Generale CFO diBPM si raconta ai microfoni di Leopoldo Gasbarro nell’appuntamento di Mercati Che Fare. Il top manager diBPM analizza con dovizia di particolari quanto sta accadendo al mondo delle banche. Trasformazioni digitali, intelligenza artificiale, ma e soprattutto i forti vincoli dettati dalle regolamentazioni europee in tema di Istituti di Credito.racconta difficoltà ed opportunità legate ai temi ESG e si sofferma ad evidenziare la ricetta dettata daBPM. La parola d’ordine sembra essere una sola: impresa. È alle piccole e medie imprese del paese cheBPM orienta la propria strategia sia nell’immediatezza del presente, sia come riferimento per le prospettive di medio-lungo periodo. Territorio, ...