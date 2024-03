Edoardo Galli scomparso da 4 giorni | l’ipotesi che il 17enne sia in montagna o diretto in Russia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Un sacco a pelo con sé e null’altro. Era uscito per andare a scuola, ma non ci è mai arrivato, quattrofa,di Colico, nel Lecchese. Da giovedì mattina non si hanno più sue notizie. Sparito nel nulla. Sarebbe dovuto arrivare nel liceo di Morbegno che frequenta ma non è entrato in classe e avrebbe preso un treno dalla stazione di Morbegno in direzione Lecco-Monza-Milano. Il cellulare che aveva con sé risulta spento. A denunciarne la scomparsa sono stati i genitori, che hanno affidato a Chi l’ha visto un accorato appello: “Ti stiamo aspettando a braccia aperte, torna, siamo tutti preoccupati – ha detto il padre del ragazzo -. Vieni, ci manchi tantissimo. Non farti nessun tipo di preoccupazione, ti stiamo aspettando. Ovunque tu sia torna subito, siamo tutti agitati. Non hai idea di come stiano ...