Edoardo Galli | ragazzo di 17 anni scomparso a Colico da 4 giorni I genitori | «Forse è partito per la Russia»

Doveva raggiungere il liceo scientifico Nervi di Morbegno ma dopo esser uscito da casa sua a Colico , in provincia di Lecco, a scuola Edoardo non è mai arrivato. Sono ore di preoccupazione quelle ... (open.online)

Sedicenne scomparso da casa a Colico: ha preso un treno, ricerche ad ampio raggio - Avviate le ricerche di Edoardo Galli, scomparso da Colico, in provincia di Lecco, e le ricerche si estendono fino alla Brianza, dove vivono i nonni.ilcittadinomb

Edoardo Galli, 17enne scomparso da 4 giorni: sul web cercava come sopravvivere in montagna, ipotesi fuga in Russia. L'appello dei genitori - Risulta scomparso da quattro giorni Edoardo Galli, 17enne di Colico (Lecco), che ha fatto perdere le sue tracce giovedì scorso, sparendo nel nulla. Il giovane era uscito per andare a scuola a Morbegno ...corriereadriatico