Edoardo Galli | il 17enne scomparso da Colico mentre andava a scuola L’appello dei genitori | «Torna ti prego | ti aspettiamo a braccia aperte»

(Di lunedì 25 marzo 2024) Doveva raggiungere il liceo scientifico Nervi di Morbegno ma dopo esser uscito da casa sua a, in provincia di Lecco, anon è mai arrivato. Sono ore di preoccupazione quelle deidi, 17 anni. Come riscostruisce il Corriere della Sera del giovane si sono perse le tracce da quattro giorni. Potrebbe esser salito su un treno diretto a Milano. Il suo telefono risulta spento da giovedì. E il ragazzo, secondo quanto rilevato dai carabinieri, avrebbe preso un sacco a pelo da casa, all’insaputa dei suoi. Secondo le ricerche on line fatte dal giovane avrebbe cercato informazioni su come sopravvivere in montagna senza acqua e cibo e informazioni sulla guerra in Ucraina. Il giovane ha doppio passaporto. La mamma è russa. Si teme possa voler raggiungere ...

