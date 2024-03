Edoardo Galli | 17enne scomparso da 4 giorni | sul web cercava come sopravvivere in montagna | ipotesi fuga in Russia

È uscito per andare a scuola, ma al liceo non è mai arrivato. Sarebbe salito su un treno diretto a Milano, poi se ne sono perse le tracce. Ha preso da casa un sacco a peloIl ragazzo giovedì è ... (milano.corriere)

Colico: 17enne scompare, Edoardo Galli potrebbe essere diretto in Russia - Edoardo Galli, un 17enne di Colico (Lecco), non si è presentato a scuola il 21 marzo e si sospetta che sia salito su un treno per Milano. I genitori hanno lanciato l’allarme quando non è tornato a ...altarimini

Edoardo Galli: il 17enne scomparso a Colico e l'ipotesi della fuga in Russia dopo le ricerche online - «Edoardo torna, non possiamo pensare un altro giorno senza di te. Ci uniamo all’appello accorato della tua famiglia, perché ci manca tutto di te e devi assolutamente tornare… Leggi ...informazione

Il caso di Edoardo, studente modello di 17 anni, scomparso mentre andava a scuola: non si esclude l’ipotesi della fuga in Russia - Giovedì scorso, Edoardo Galli, 17 anni, residente a Colico (in provincia di Lecco), è uscito di casa per recarsi al liceo scientifico Nervi di Morbegno, ma non è mai giunto a destinazione.orizzontescuola