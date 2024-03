Edoardo Galli | 17 anni | scomparso da Colico | «È il primo della classe» Il doppio passaporto e l' ipotesi della fuga verso la Russia

(Di lunedì 25 marzo 2024) È uscito per andare a scuola, ma al liceo non è mai arrivato. Sarebbe salito su un treno diretto a Milano, poi se ne sono perse le tracce. Ha preso da casa un sacco a peloIl ragazzo giovedì è uscito per andare a scuola, ma al liceo non è mai arrivato. Sarebbe salito su un treno diretto a Milano, poi se ne sono perse le tracce. Ha preso da casa un sacco a peloIl ragazzo giovedì è uscito per andare a scuola, ma al liceo non è mai arrivato. Sarebbe salito su un treno diretto a Milano, poi se ne sono perse le tracce. Ha preso da casa un sacco a pelo

