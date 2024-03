Ecuador Italia 0-2 | la apre Pellegrini e la chiude Barella | finisce con la vittoria la tournée americana

Chiesa riposa in Italia Ecuador: passa in panchina tutta l’amichevole - Chiesa riposa in Italia Ecuador: l’attaccante della Juve passa in panchina tutta l’amichevole senza giocare un minuto Nemmeno un minuto in campo per Chiesa in Italia Ecuador. L’attaccante della Juve, ...juventusnews24

TJ - Ecuador-Italia 0-1 - Cambiaso entra e si prende il giallo, quattro minuti di recupero - 20.00 - Amici di TuttoJuve.com, benvenuti alla diretta scritta di Ecuador-Italia, seconda ed ultima amichevole di questa pausa per gli azzurri che hanno già giocato lo scorso giovedì e hanno battuto 2 ...tuttojuve

TJ - Ecuador-Italia 0-1 - Ultimi minuti di partita: entra Cambiaso al posto di Dimarco - 21.55 - FINE PRIMO TEMPO: Italia in vantaggio contro l'Ecuador grazie alla rete di Pellegrini arrivata appena dopo tre minuti dall'inizio della gara, poi diverse le occasioni per il raddoppio degli ...tuttojuve