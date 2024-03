Eclissi solare totale dell’8 Aprile 2024 | perché è importante?

(Di lunedì 25 marzo 2024) Un’è un tipo di, ovvero un noto fenomeno ottico-astronomico, abitualmente associato al sistema “Sole-Terra-Luna”, caratterizzato dall’oscuramento di tutto, o di una parte del discoda parte della Luna, visto dalla Terra.È il tipo di fenomeno più studiato e più conosciuto nel campo delle osservazioni astronomiche, in quanto, durante la fase centrale, è possibile studiare con facilità la cosiddetta corona. Il fenomeno si verifica soltanto se la Luna è ad una distanza dalla Terra tale da farla apparire di diametro angolare lievemente maggiore di quello del Sole. In unacentrale, la Luna proietta sulla Terra un ...

