“Eccolo | è lui” Dopo il Grande Fratello sono andati a cercare Paolo e l’hanno trovato | la vita oggi

(Di lunedì 25 marzo 2024) Mentre dentro la casa deli “superstiti” del reality si preparano per la finalissima di questa sera che decreterà il vincitore, fuori dalle casa i concorrenti chestati eliminati nella puntata di giovedì scorso stanno lentamente tornando allanormale. Tra questi c’è ancheMasella. Il giovane macellaio di Roma è stato sicuramente uno dei protagonisti più importanti di questa edizione del GF. Anche Beatrice Luzzi, con la quale non c’erano ottimi rapporti, ha ammesso che la sua eliminazione ha lasciato un vero vuoto dentro il loft di Cinecittà. Ma ovviamente chi è che in questo momento sente più di tutti la sua mancanza tra gli inquilini è Letizia Petris. Leggi anche: “È finita”., la confessione rimbalza dalle ...