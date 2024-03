“Ecco chi vince” Grande Fratello | hanno fatto uscire il nome prima della finale | “Ma sicuri?”

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ormai è fatta, anche se buona parte dei telespettatori aspetterà l’ultimo momento per votare il gieffino o la gieffina che a suo dire meriterebbe di diventare l’ultimo finalista del2023 che vedrà la sua chiusura stanotte. Chi spegnerà le lucispiata, storica dimora e chi sarà il vincitore? I pronostici. Tolte le preferenze, che sono soggettive, ci sono naturalmente dei concorrenti più forti di altri e il merito è quasi tutto dei fandom che popolano Twitter ed Instagram. Battaglie su battaglie social e oggi è giunta quellae decisiva per il2023. I pronostici parlano di due donne, per questa vittoria., chi: cosa si dice a poche ore dalla ...