È morto Fritz Wepper | il celebre assistente dell’ispettore Derrick e protagonista di “Un ciclone in convento”

È morto per un cancro all'addome l'attore tedesco Fritz Wepper all'età di 89 anni . Celebre per aver intrerpretato Harry Klein, l'assistente dell'ispettore Stephan Derrick (Horst Tappert), ... (ilgiornaleditalia)

Le condizioni di salute delL'attore erano peggiorate nell'ultimo mese. In tv lo si ricorda anche in Un ciclone in convento. (comingsoon)