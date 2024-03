E’ morto Antonio Subranni | ex comandante del Ros che catturò Riina

Stale Solbakken: «clinicamente morto» per 8 minuti, ora è c.t. della Norvegia - Colpito da un infarto in allenamento nel 2001, era stato giudicato clinicamente morto. Ora Stale Solbakken, e già allenatore del Copenaghen, guida Haaland e compagni: «Mi sento un miracolato» ...corriere

Will Trent dà un volto ad Antonio Miranda, il trailer del crossover tra 9-1-1 e The Bachelor e altre news in breve - Inoltre, Netflix annuncia le date di uscita di diverse serie anime e rinnova L'isola e il maestro per una seconda stagione.comingsoon

Comunità sotto choc per la tragica morte di bomber Di Tommaso: "Quella rete non si gonfierà più come una volta" - Michele Di Tommaso aveva già siglato 13 reti stagionali con la maglia del Real Zapponeta, squadra di calcio che milita nel campionato di Seconda Categoria. I messaggi di cordoglio per la vittima dell' ...foggiatoday