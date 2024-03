“E c’erano gerani rossi dappertutto” | antologia femminile dell’emigrazione

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dal 28 marzo in libreria la primadi voci femminili della diaspora italiana in Nord America per Radici Edizioni Eè una “” in cui sedici scrittrici italoamericane contemporanee sono state chiamate a confrontarsi con il proprio patrimonio identitario attraverso i propri racconti. Un libro con cui la casa editrice abruzzese punta a uscire dai confini regionali proiettandosi direttamente in un altro continente, alla ricerca di legami lontani nel tempo e nello spazio, attraverso le storie che da sempre rappresentano uno dei focus principali del proprio lavoro. Curata da Valentina Di Cesare – scrittrice di Castel di Ieri (AQ) e già autrice di Marta la sarta (Tabula Fati 2014), ...