E adesso l' Umbria vola anche su Bergamo | taglio del nastro del nuovo volo Aeroitalia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Perugia, 25 marzo 2024 - “Con i nuovi collegamentitra Perugia einauguriamo la stagione più ricca di connessioni per il nostro aeroporto. Siamo felici che la compagniaabbia deciso di investire sull’, aumentando il network di destinazioni ed in particolare fornendo collegamenti con Lombardia, Sardegna, Calabria e Sicilia". Lo hanno evidenziato Antonello Marcucci, presidente di Sase (la società che gestisce lo scalo umbro) e Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto San Francesco d'Assisi, in occasione deldeldella nuova rotta aerea Perugia-. Dopo l'inaugurazione, una delegazione della Regione, con la presidente Donatella Tesei, è partita verso l'aeroporto Milano ...