Dustin sempre più “lucchese“ L’attore alla scoperta della città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) In vista dei primi ciak attesi per la giornata odierna, gli attori del film di Peter Greenaway continuano a scoprire angoli di Lucca.due volte premio OscarHoffman e sua moglie Lisa Gottsegen sono rimasti affascinati da “La Tela di Penelope”, l’attività nata 10 anni fa nel cuore di Lucca, come risultato di un progetto di collaborazione tra il dipartimento di Salute mentale dell’Asl (allora USL 2 Lucca, oggi USL Toscana nord ovest) e l’associazione culturale di promozione sociale Archimede che utilizza l’arteterapia come forma di riabilitazione psichiatrica, riprendendo le antiche tecniche tessili con i telai. Per Melissa Mori, commessa e tessitrice de “La Tela di Penelope”, è stata davvero una bella sorpresa veder entrare in negozio venerdì sera il mitico attore americano e la consorte, insieme al loro traduttore, che hanno ...