“Due bambini su 5 non frequentano la scuola” | il rapporto di Save the children sull’istruzione in Yemen

(Di lunedì 25 marzo 2024) “Come posso andare ase i miei fratelli hanno bisogno di cibo?” si chiede Rami, uno dei 4,5 milioni disu 10,7 milioni in età scolare, cioè 2 su 5, che nonlain. “Molti ragazzi qui lavorano la mattina presto. Se non inizi presto, perdi il lavoro e non vieni pagato”, sottolinea Khalid, uno dei quasi 2 milioni di minori che ha abbandonato gli studi per poter lavorare. “Quando vado a, ho ancora paura quando passo davanti alla strada dove è avvenuta l’esplosione”, racconta Yasmin, una tra gli oltre 7 studenti su 10 che non si sentono sicuri a recarsi fisicamente in aula. La necessità di lavorare per sostenere il reddito familiare, l’onere finanziario rappresentato dalle spese scolastiche e il senso di insicurezza prevalente sono infatti i tre ...