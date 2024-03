Droga sequestrata e 61 persone segnalate

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoNegli ultimi giorni i Finanzieri del Comando Provinciale di Taranto hanno attuato sull’intero territorio provinciale una serie di interventi finalizzati al contrasto dei traffici illeciti, con particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli anti, svolti con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di Taranto, hanno interessato, nelle diverse fasce orarie della giornata, gli scali portuali e le stazioni ferroviarie nonché le strutture ricettive e i luoghi di aggregazione più in voga tra i giovani. Grazie all’infallibile “fiuto” dei pastori tedeschi “BASCO” e “BESSY’”, i Finanzieri hanno rinvenuto sostanze stupefacenti occultate all’interno di borse e negli indumenti personali dei detentori, oppure celate in doppifondi appositamente ricavati nel portabagagli delle ...

Articoli con argomento: ‘sequestro aziendale’ - La Procura di Trani ha ordinato il sequestro di un'impresa a Bisceglie per la gestione di una discarica abusiva. L'operazione ha portato al blocco di beni aziendali e personali per un valore complessi ...trmtv

Nei primi tre mesi del 2024 sequestrati oltre 80 chili di cannabinoidi, ma anche eroina e cocaina - Dall'Alessandrino al cuneese, fino al capoluogo sono tante le operazioni per contrastare la diffusione degli stupefacenti condotte da procure e forze dell'ordine nei primi tre mesi di quest'anno. E a ...rainews

Orvieto, va a trovare il figlio in carcere e gli porta l'hascisc: arrestata mamma pusher - ORVIETO - Va a trovare il figlio rinchiuso in cella a Orvieto e gli porta in regalo dieci grammi di hascisc. Destinato al giovane detenuto anche il pacco con un etto della stessa sostanza che ...ilmessaggero