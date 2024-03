Drew McIntyre | ” La sconfitta di Clash At The Castle 2022 mi aveva davvero fatto infuriare”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Sappiamo bene che negli ultimi annisi è dimostrato una vera gemma per la WWE. Fin dal suo ritorno ha avuto modo di far parlare di sé e di far sognare i fan, raggiungendo anche traguardi che si sarebbe sognato di raggiungere prima. Nel corso degli ultimi anni, infatti,è riuscito a dimostrare il suo vero valore, prendendo anche di mira diversi titoli come il famoso Universal Championship, il WWE Championship e l’Intercontinental Championship. Sfortunatamente, tutti questi tentativi hanno avuto esito negativo, concludendosi con ladel Chosen One. Una di queste sconfitte ha avuto un pesomolto significativo per. Il match in questione risale al PLE della WWE intitolatoAt Thedel ...

Seppur a distanza, la rivalità tra Drew McIntyre e CM Punk prosegue con il primo che non perde occasione per sbeffeggia rlo. Il “Best In The World” è tornato ad allenarsi in palestra, dopo ... (zonawrestling)

Swerve Strickland , al momento fra le maggiori star in AEW, ha recentemente rilasciato un’intervista per il DJ Bootleg Kev, sostenendo che un possibile passaggio di Drew McIntyre in AEW sarebbe ... (zonawrestling)

Damian Priest e la sua valigetta che chiama: quanto tempo manca ancora - Dopo oltre 8 mesi di detenzione, il tempo comincia a stringere per il componente della Judgment Day, che sembra essersi scordato di dover incassare il Money in the Bank prima o poi ...worldwrestling

Swerve Strickland: “Drew McIntyre sarebbe perfetto in AEW” - Swerve Strickland, al momento fra le maggiori star in AEW, ha recentemente rilasciato un'intervista per il DJ Bootleg Kev, sostenendo che un possibile passaggio di Drew McIntyre in AEW sarebbe fantast ...zonawrestling

VIDEO: Drew McIntyre sbeffeggia CM Punk con “Cry Me a River” in sottofondo - Seppur a distanza, la rivalità tra Drew McIntyre e CM Punk prosegue con il primo che non perde occasione per sbeffeggiarlo. Il "Best In The World" è tornato ad allenarsi in palestra, dopo l'intervento ...zonawrestling