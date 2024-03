DreamFace | l’app che usa l’IA per animare le tue immagini

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di lunedì 25 marzo 2024) Siete pronti a dare vita alle vostre foto statiche?è qui per trasformare la vostra galleria diin un vivace album animato. Grazie all’intelligenza artificiale, questa app innovativa permette dii volti nelle vostre foto con una semplicità sorprendente. Ma come funziona questa magia? Semplice,utilizza sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale che analizzano l’immagine e identificano i tratti del viso per poi animarli in modo realistico… o quasi. Vediamo comesta cambiando il modo in cui interagiamo con le nostre fotografie e quali sono le potenzialità di questa tecnologia emergente. Intelligenza artificiale scopre come rivoluzionare le batterie: anima le tuein modo sorprendente Immaginate di ...