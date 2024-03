Dragon’s Dogma 2 | la recensione di uno degli RPG più attesi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) A 12 anni di distanza dal primo, storico capitolo, abbiamo finalmente avuto modo di giocare l’ssimo2. La nuova opera di Hideaki Itsuno & co ci ha dato più l’idea di essere un nuovo punto di partenza per, più che un semplice sequel, data la sua immensità e le diverse implementazioni aggiunte al gameplay. Sorgi, Arisen!Tocchiamo subito uno dei tasti dolenti che ha diviso la community di giocatori: in2 avrete un solo slot di salvataggio ed una difficoltà preimpostata. Il che significa un po’ strappare dalle mani dei giocatori la coperta di Linus del ricominciare il gioco a piacere o ricaricare salvataggi pregressi se le conseguenze delle nostre azioni non ci convincono appieno. Questa scelta ha probabilmente un ...