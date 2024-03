Dragon’s Dogma 2 | la Peste Draconica non piace ai giocatori per le sue conseguenze disastrose

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il debutto di2 su PC e console è stato segnato da un’accoglienza contrastante. Da un lato ci sono state le ottime recensioni e la soddisfazione deiche lo apprezzano in ogni sua caratteristica, dall’altro le polemiche di chi lamenta prestazioni non ottimali e una presenza ingiustificabile di microtransazioni. Anche a livello di gameplay puro, però, c’è una meccanica che nona tutti. Si tratta della cosiddetta, una malattia che in2 può colpire le Pedine, ossia i compagni di viaggio dell’Arisen, il personaggio da noi controllato. Questa malattia, se trascurata, può averetali da rovinare un’intera partita. Su Reddit, ad esempio, un giocatore ha raccontato di non ...

Dragon’s Dogma 2 può essere un gioco disorientante, soprattutto per i neofiti; in questa guida vi spiegheremo le migliori classi da scegliere per facilitarvi notevolmente la vita Dragon’s Dogma 2 ... (tuttotek)

Una mappa interattiva di Dragon’s Dogma 2 è stata resa disponibile per tutti i giocatori che desiderano non perdersi neanche un singolo segreto del mondo creato da Capcom. Se siete completisti, o ... (game-experience)

Dragon's Dogma 2 ha una meccanica odiata dai fan: «È un'idea orribile» - Molti giocatori di Dragon's Dogma 2 hanno già dovuto fare i conti con la Peste draconica: una meccanica che mette seriamente a rischio le vostre partite.spaziogames

Dragon's Dogma 2 vs Rise of the Ronin: chi ha venduto di più al lancio in UK - Dragon's Dogma 2 e Rise of the Ronin sono usciti nella stessa settimana ma chi ha venduto di più al lancio nel Regno Unitoeveryeye

Dragon's Dogma 2 debutta secondo nella classifica UK, Rise of the Ronin quinto - Dragon's Dogma 2 ha debuttato in seconda posizione nella classifica UK, dietro EA Sports FC 24, mentre Rise of the Ronin non è andato oltre il quinto posto.multiplayer