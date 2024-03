Dragon Trainer | l’attore Julian Dennison promette grandi cose dal live action

(Di lunedì 25 marzo 2024)Jiulienne Dannison, che rivestirà il ruolo di Gambedipesce Ingerman neldi, ha svelato che il progetto sarà gigantesco, soprattutto a proposito delle scenografie. Infatti è stata addirittura costruita un’arena dei draghi di dimensioni reali, che si dice lascerà gli spettatori a bocca aperta. La produzione del film è a buon punto, dovrebbe terminare a Maggio. Secondo, il cast e la troupe si sono presi tutto il tempo necessario per assicurarsi la miglior riuscita. Dannison ha dichiarato a Collider: “Io finisco tra circa due mesi, credo che finiamo a maggio. Quindi abbiamo girato per un bel po’ di tempo, quindi penso che si stiano prendendo il loro tempo per assicurarsi che sia fatto bene, quindi sì, è eccitante. Ci sono molti set pratici, ...

