Dove è stato girato Beetlejuice 2? Le location delle riprese del sequel

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 25 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Il mondo del cinema è in fermento per il tanto atteso ritorno dicon il. Diretto dal visionario Tim Burton, il film èin diverse pittoresche località, aggiungendo una dimensione unica alla sua estetica cinematografica. East Corinth, Vermont: La Casa Iconica dei Deetz Unaprincipali è stata la pittoresca città di East Corinth, Vermont,è stata ricostruita l’iconica casa della famiglia Deetz. Questa casa, che in passato apparteneva ai Maitland, è stata completamente ricostruita per il, portando di nuovo alla vita l’atmosfera magica del film ...