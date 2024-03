Dopo Sant’Agata | Cracco fa tappa a Benevento | in città per le riprese di Dinner Club

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna serata davvero speciale quella di domenica 24 marzo all’Ama Experience Restaurant, dove lo Staff ha avuto il piacere di ospitare tre grandi nomi del panorama italiano: Carlo, Rocco Papaleo ed Emanuela Fanelli. Lo Chef Assunto Piramide e la sua brigata hanno deliziato gli ospiti con una cena di successo, grazie soprattutto alla creatività e alla maestria dei professionisti della cucina e all’impeccabile servizio di sala. “Un momento di grande soddisfazione per il nostro Chef e tutto il nostro team – il commento del ristoratore – abbiamo avuto il piacere di incontrare questi ospiti speciali e accogliere il loro apprezzamento per l’eccellenza culinaria offerta dal nostro ristorante e per il servizio top quality. La loro presenza è stata per noi motivo di grande orgoglio e la loro soddisfazione testimonia il nostro costante ...