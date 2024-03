Dopo Risoluzione | Israele non va in Usa

(Di lunedì 25 marzo 2024) 17.00 Il primo ministro di, Benjamin Netanyahu, ha annullato la visita di una delegazione israeliana a Washingtonche gli Stati Uniti si erano astenuti nel voto su unaOnu che chiede il cessate il fuoco a Gaza durante il mese sacro del Ramadan. Il quotidiano israeliano Haaretz riferisce: l'astensione Usa "danneggia lo sforzo bellico" di. Immediata la replica Usa: "La nostre decisione non deve essere percepita come un'escalation da parte di"."Casa Bianca molto delusa da decisione Natanyahu"

