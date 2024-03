Dopo pineto L’allenatore | È un pari che ci farà crescere»

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) "Resta il rammarico per non aver portato a casa il successo. Ma questo è un pareggio che ci fa, non dobbiamo viverlo come se fosse una sconfitta. Abbiamo capito che i dettagli fanno la differenza". Formisano non è contento. Il Perugia era ad un passo dalla vittoria che gli avrebbe regalato il terzo posto alla vigilia del confronto con la Carrarese. "Dobbiamo imparare che quando andiamo in vantaggio il gioco va spezzato, ci preamo alla prossima gara ma non vogliamo viverla come una sfida da dentro-fuori: tutte le partite possono farci fare il salto".del Perugia spiega le scelte e i cambi. "La turnazione era preparata racconta mi è piaciuta molto la risposta di Matos e Ricci, non è un momento facile per loro, perché il gioco esalta poco le loro caratteristiche. Abbiamo bisogno che siano tutti pronti e a ...