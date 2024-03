Dopo lo spazio e la casa di Ötzi Angelantoni si fa avanti in Borsa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) QUANDO TRENT’ANNI FA si parlava delle prime imprese proiettate nel futuroIndustrie, leader mondiale nell’ingegneria del freddo e nelle prove ambientali simulate, era già salita sulla macchina del tempo. Definirla un’azienda visionaria è poco. Perché il Gruppo di Massa Martana ha sfidato più volte il tempo e loanticipando le esigenze di un mondo che mai come ora deve rispondere alle regole della globalizzazione e del produrre sostenibile. E adesso per raccontare la sua “impresa“, l’azienda umbra ha inaugurato addirittura un museo. Vi si possono ammirare i primi prototipi usati dai fondatori, ai render delle ultime invenzioni. Le pagine scritte dal Gruppo sono tante: cent’anni trascorsi ad inventare frigoriferi, robot per lo stoccaggio del sangue, ma anche simulatori spaziali e teche da museo per conservare reperti coma la ...