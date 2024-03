Dopo il basket anche il futsal | la coppa tricolore è sempre più napoletana

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi tratta, senza ombra di dubbio, di due vere imprese. Perchè sia ilche ilnon partivano affatto con i favori del pronostico. Ed invece, nel giro di due mesi, le compagini napoletane hanno calato due week-end perfetti, portando a casa le rispettive competizioni tricolori. La Ge.Vi, che ieri in campionato ha sfiorato il biscontro Milano, ha battuto la corazzata Armani, mentre i calcettisti azzurri ieri sera hanno compiuto l’impresa contro Roma (primi in campioanto con 16 punti di vantaggio proprio sul Napoli), battendo i capitolini con un netto 6-3 (tris di Bolo, doppio Borruto e gol di Mancuso). E’ il trionfo di un progetto che cresce di anno in anno, di un tecnico come Fulvio Colini, il più vincente allenatore delitaliano. Di una ...

